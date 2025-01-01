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Оппозиция требует немедленного ареста отстраненного президента Южной Кореи

12:14 473

Основная оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи призвала немедленно заключить под стражу отстраненного с поста президента Юн Сок Ёля, на арест которого ранее выдали ордер, сообщает в четверг Yonhap.

«На встрече, посвященной политике партии, лидер ее фракции в парламенте Пак Чхан Дэ жестко раскритиковал заявления Юн Сок Ёля и призвал немедленно его арестовать», - информирует агентство.

«Зачинщик Юн Сок Ёль подстрекает к бунту, прячась в своей резиденции и отказываясь подчиниться законным предписаниям государственных институтов, вместе с тем призывая население сражаться за него», - заявил председатель политического комитета Джин Сон Чжун, добавив, что арест Юн Сок Ёля является «ключевым приоритетом».

Западный окружной суд Сеула во вторник выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Теперь у Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), составленному из сотрудников полиции и Минобороны, есть неделя на его исполнение. В CIO отмечали, что могут задействовать полицейские силы, если охрана Юн Сок Ёля помешает взять его под стражу.

Накануне Юн Сок Ёль направил своим сторонникам, собравшимся возле президентской резиденции, письменное послание, в котором пообещал продолжать бороться против антигосударственных сил, которые, по его мнению, представляют угрозу для Южной Кореи. В четверг его юристы обнародовали заявление, согласно которому ордер на арест не имеет законной силы, поскольку CIO не может расследовать обвинения в мятеже. В команде юристов подчеркнули, что если CIO задействуют полицейских против Юн Сок Ёля, то превысит свои полномочия, а охрана Юн Сок Ёля сама может задержать офицеров полиции.

По мнению ряда наблюдателей, если CIO не удастся арестовать Юн Сок Ёля к 6 января, то оно может попробовать вновь вызвать его на допрос. Однако ранее он трижды не являлся на разговор со следователями, что и стало причиной запросить ордер на арест.

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