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Саудовская Аравия казнила граждан Ирана. Тегеран вызвал на ковер посла саудитов

12:18 2524

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о приведении в исполнение смертных приговоров в отношении шести граждан Ирана, обвиненных в попытке ввоза наркотиков в королевство. Об этом сообщает Anadolu.

«Граждане Ирана Касем Мухаммед Шабани, Абдурреза Юнус Тенкасири, Халил Шахид Самри, Мухаммед Джавад Абдульджалиль, Мехди Кенан Ганими и Хур Мухаммед Шабани пытались незаконно ввезти наркотики в королевство», - цитирует заявление МВД официальное агентство Саудовской Аравии SPA.

В заявлении уточняется, что обвиняемые были задержаны, осуждены судом и приговорены к смертной казни.

По информации иранского государственного агентства IRNA, Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Саудовской Аравии в Тегеране Абдуллу бин Сауда аль-Анези, чтобы вручить ему ноту протеста с «резкими формулировками» в связи с состоявшимися казнями.

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