Почти тысячу автомобилей сожгли в новогоднюю ночь во Франции

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 984 машины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

В результате расследований ЧП были задержаны 420 человек по всей стране. 310 из них помещены под стражу.

По словам министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, большинство инцидентов связаны с неправомерным использованием пиротехники. Злоумышленники запускали фейерверки, в частности, в сторону полицейских и пожарных.

Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии задействовали для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Большинство правоохранителей были сконцентрированы в Париже и его пригородах.