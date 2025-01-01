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Почти тысячу автомобилей сожгли в новогоднюю ночь во Франции

12:32 1197

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 984 машины, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.

В результате расследований ЧП были задержаны 420 человек по всей стране. 310 из них помещены под стражу.

По словам министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо, большинство инцидентов связаны с неправомерным использованием пиротехники. Злоумышленники запускали фейерверки, в частности, в сторону полицейских и пожарных.

Около 100 тыс. сотрудников полиции и жандармерии задействовали для обеспечения порядка на улицах французских городов в новогоднюю ночь. Большинство правоохранителей были сконцентрированы в Париже и его пригородах.

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