Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке

Вряд ли кто-то в Америке мог ожидать, что в первый же день 2025 года страну накроет волна террора. В 3 часа ночи 1 января, когда люди еще праздновали приход Нового года на самой оживленной улице Бурбон во Французском Квартале Нового Орлеана, белый пикап Ford с развевающимся над ним черным флагом Исламского государства врезался в толпу. Очень скоро личность преступника была установлена. Им оказался 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, гражданин США, проживающий в штате Техас. Полиция тут же предположила, что у него могли быть сообщники — в различных частях Нового Орлеана были обнаружены пакеты с взрывчаткой. Они были своевременно обезврежены. К вечеру 1 января стали поступать данные о преступнике. Как сообщил Пентагон, с марта 2007 по январь 2015 года он служил в армии в качестве специалиста по людским ресурсам и информационной технологии. С февраля 2009 по январь 2010 года Джаббар проходил службу в Афганистане.

Спецслужбы не установили, были ли у него сторонники из числа возможных симпатизантов исламским террористам в армии. Единственной его провинностью было вождение в пьяном виде в феврале 2015 года на американской базе Форт Брэгг в Северной Каролине. Тогда он заплатил штраф в 210 долларов и был осужден на год испытательных работ. Опросы его родственников и знакомых также не выявили его возможную связь с исламистами. Однако за несколько дней до преступления в социальных сетях было обнаружено несколько постов, которые явно свидетельствовали о симпатиях Джаббара к ИГИЛ. Спецслужбы проморгали эти посты, что лишь добавило критики в их адрес. А полицию Нового Орлеана обвинили в том, что та не установила бетонные ограждения на туристической улице, где состоялись праздничные гуляния. Копы оправдываются: ограждениям уже 10 лет, они стали приходить в негодность, и их скоро хотели заменить к чемпионату по футболу команд колледжей, так называемому Sugar Bowl.

Но на этом бурный первый день не закончился. Рядом со зданием Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электропикап сybertruck. Водитель автомобиля Tesla погиб, 7 человек было ранено и сейчас полиция устанавливает, был это умышленный взрыв или он произошел по неосторожности — в машине могла быть как бомба, так и большое количество новогодних петард. «Серый кардинал» Америки Илон Маск предположил, что теракт в Новом Орлеане и взрыв в Лас-Вегасе могли быть связаны потому, что оба автомобиля были арендованы в компании Turo. C тем же предположением выступил и президент Джо Байден, однако он не привел никаких деталей и лишь сказал, что «ФБР активно ищет связи Джаббара и водителя электрокара». Также вчера вечером произошла стрельба возле ночного клуба Amazura в районе Куинс в Нью-Йорке. Неизвестный открыл огонь по посетителям клуба, ранив как минимум 10 человек. Полицейские разыскивают серую Infiniti, которая скрылась с места преступления. Однако пока связывать эту стрельбу с преступлением в Новом Орлеане и взрывом машины в Лас-Вегасе никто не стал.