Новые цены на коммунальные услуги

Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на коммунальные услуги. Решение было принято на заседании совета в четверг.

Единовременный тариф подключения к сети водоснабжения для Баку, Сумгаита, Хырдалана и Апшеронского района установлен в размере 200 манатов, для других административно-территориальных единиц - 170 манатов. Тариф на подключение к системе канализации для Баку, Сумгаита, Хырдалана и Апшеронского района составит 345 манатов, для других административно-территориальных единиц - 290 манатов. Для строительных объектов с расходом до 100 куб. м в сутки тарифы на подключение к системе водоснабжения зависят от диаметра трубы - 995 или 1015 манатов, на систему канализации - 1635 манатов.

Тарифы на природный газ: тариф на газ для централизованных котельных многоквартирных домов не изменился в рамках социальной политики государства и стимулирования эффективного использования энергоресурсов.

Объемы годового потребления для населения: тариф за 1 кубометр природного газа при потреблении до 1200 кубометров повышен на 0,5 гяпика (4,2%), с 12 до 12,5 гяпика; тариф при потреблении от 1200 до 2500 кубометров повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик; тариф при потреблении свыше 2500 кубометров повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.

Средний тариф за 1 кубометр природного газа для населения повышен на 1,3 гяпика (8,7%).

С учетом влияния роста цены на природный газ на себестоимость производства электроэнергии и необходимости устойчивого повышения качества оказываемых в этой сфере услуг определены новые тарифы на электроэнергию. Ежемесячный объем потребления для населения: тариф за 1 киловатт-час электроэнергии при потреблении до 200 кВт повышен на 0,4 гяпика (5%), с 8 до 8,4 гяпика; тариф при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов повышен на 1 гяпик (11,1%), с 9 до 10 гяпик; тариф при потреблении свыше 300 киловатт-часов повышен на 2 гяпик (15,4%), с 13 до 15 гяпик.

Средний тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для населения повышен на 0,7 гяпика (7,8%).

Тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для электрозарядных станций повышен на 1,5 гяпика (13,6%), с 11 до 12,5 гяпика. Цена на услуги, предоставляемые на электрозарядных станциях, свободно определяется предпринимателями на конкурентной основе.

Тариф на услуги «Азеристиликтеджхизат» для населения утвержден на уровне 30 гяпик за квадратный метр. Данное тарифное регулирование создаст условия для снижения зависимости от государственного бюджета, расширения сферы теплоснабжения и повышения качества обслуживания, утверждается в сообщении Тарифного совета.

В настоящее время тариф на услуги по отоплению для населения составляет 15 гяпик за квадратный метр.