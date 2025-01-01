Решение Тарифного совета по лекарствам

Решением Тарифного совета в Азербайджане утвержден верхний предел цен на 303 новых лекарственных препарата, внесенных в государственный реестр.

В то же время снижены цены на 4 лекарственных средства, также в целях обеспечения надежных поставок внесены изменения в верхний предел цен на 46 лекарственных препаратов.

Полный список лекарственных средств с утвержденными верхними пределами цен с учетом торгового названия, фармацевтической формы, наименований ингредиентов, дозировки, торговой упаковки, количества и страны производства размещен в разделе «Лекарственные средства» на официальном сайте Тарифного совета.