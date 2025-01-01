Партизаны «Атеш» устроили диверсию в России

В движении утверждают, что «этот участок пути используется для снабжения фронта боеприпасами с 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, которые являются стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры».

«Агенты движения «Атеш» осуществили диверсию на железной дороге» в районе населенного пункта Старая Торопа Тверской области РФ, говорится в сообщении движения в телеграм-канале.

Повреждение железной дороги затруднит поставки боеприпасов, нарушив важную линию снабжения российских войск на передовой и лишив их возможности оперативно восстанавливать свои ресурсы, заявляют партизаны из «Атеш».

По данным «Атеш», на 107-м арсенале хранятся баллистические ракеты «Искандер», ракеты «Точка-У», снаряды для артиллерии большого калибра и боеприпасы для РСЗО. На 23-м арсенале хранятся запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковые ракеты и управляемые снаряды.

Российские власти сообщения о диверсии на железной дороге не комментировали.