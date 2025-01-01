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У Зеленского категоричны: никаких переговоров с Россией быть не может

13:39 1363

Сейчас никаких переговоров с Россией не может быть. Потому что пока «Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за войну». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет ВВС.

По данным издания, пока украинские официальные лица отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что мирные переговоры неизбежны.

«Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну», - категоричен Подоляк.

По его словам, много говорят о переговорах, но это иллюзия.

В то же время издание отмечает, что обещание Трампа прекратить войну в течение 24 часов после вступления в должность является «типичным грандиозным хвастовством, но оно идет от человека, который явно потерял терпение из-за войны и дорогого участия Америки».

Украинские СМИ напоминают, что еще в конце ноября 2024 года глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия, несмотря на постоянные заявления, на самом деле не хочет мира. О нежелании РФ мирных переговоров свидетельствует и то, что россияне не прекращают обстрелы Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за последнюю неделю россияне нанесли 120 ударов ракетами и 500 ударов авиабомбами по Украине. Также для атак РФ применила почти 660 дронов.

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