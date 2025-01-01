Алиевы в туркомплексе «Шахдаг»
13:42 1986
2 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с работами, проведенными в строящемся на территории туристического комплекса «Шахдаг» отеле Lakeside, и строительством здания «Лыжного клуба» Комплекса лыжного стадиона.
Об этом информирует официальный сайт главы государства.
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