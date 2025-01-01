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Прекращение поставок российского газа через Украину «самым негативным образом» сказывается на уровне жизни европейцев, а также ослабляет экономический потенциал Европы, утверждает представитель МИД России Мария Захарова.

Главным бенефициаром «передела энергетического рынка» Захарова назвала США. По ее мнению, первой «жертвой» действия американских властей стала экономика Германии, которая после подрыва «Северных потоков» «вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам».

«Теперь свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза», — говорится в комментарии представителя МИД РФ.

Захарова уверяет, что вся ответственность за газовые проблемы в Европе лежит именно на США, потому что остановка транзита газа из России действует на благо американской экономики: «Геополитическая подоплека решения киевского режима лежит на поверхности».

Контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» был заключен 30 декабря 2019 года. «Газпром» в течение пяти лет должен был прокачать не менее 225 млрд куб. м газа, «Нафтогаз» — бронировать соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». С 1 января Россия прекратила транзит газа через украинскую территорию. В Еврокомиссии убеждены, что европейская газовая инфраструктура «достаточно гибка, чтобы поставлять газ нероссийского происхождения» по альтернативным маршрутам. Киев еще несколько месяцев назад объявил, что продлевать договор не будет. В декабре президент Владимир Путин назвал ясным то, что нового контракта не будет. «Газпром» это переживет», — уверял он.

Единственным оставшимся каналом для поставки российского газа в ЕС остался «Турецкий поток».

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