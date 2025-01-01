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Китайские хакеры взломали американский Минфин

14:25 319

Хакеры, связанные с правительством Китая, взломали компьютерную систему нескольких подразделений Министерства финансов США, которые занимаются планированием и применением экономических и торговых санкций.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, пострадали серверы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и Управления финансовых исследований (OFR). Кроме того, хакеры пытались взломать офис министра финансов США Джанет Йеллен.

Ранее на этой неделе американский Минфин в письме Конгрессу сообщил, что хакеры в ходе «крупного инцидента» похитили несекретные документы,  а также взломали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust.

По данным издания, областью интереса для правительства КНР являются китайские организации, на которые власти США могут наложить финансовые санкции. В декабре Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не исключает введение санкций против китайских банков, поскольку США стремятся сократить доходы России от продажи нефти и доступ к иностранным поставкам для ведения войны против Украины.

Министерство финансов США не комментировало сообщение The Washington Post. В свою очередь пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй назвал сообщение газеты «иррациональным», «не имеющим под собой никаких фактических оснований» и представляющим собой «клеветнические атаки» на Пекин. По его утверждению, Китай «борется со всеми формами кибератак».

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