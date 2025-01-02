Двух «генералов» ХАМАС уничтожил Израиль

В ночь на четверг, 2 января, Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по одной из палаток в гуманитарной зоне Аль-Маваси в Хан-Юнисе.

Израильские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ уничтожил таким образом генерального директора полиции ХАМАСа «генерал-майора Махмуда Салаха.

Позже поступило сообщение, что вместе с ним погиб и его заместитель, глава службы внутренней безопасности группировки «генерал-майор» ХАМАС Хусам Мустафа Шахван (Абу Шурук).

Всего сообщается об 11 погибших при ударе, еще 15 человек получили ранения. Армейская пресс-служба опубликовала сообщение: «Ночью БПЛА военно-воздушных сил уничтожили главу внутренней безопасности террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа, террориста Хусама Шахвана. Террорист скрывался под защитой гражданского населения в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе».