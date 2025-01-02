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Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма

15:09 3160

Главное управление разведки Украины заявляет, что, по уточненной информации, в результате операции у берегов Крыма 31 декабря ракетами с дронов Magura V5 был уничтожен не один, а два российских вертолета, еще один вертолет - поврежден.

«Рекорд обновлен - ракетные «Магуры» в Черном море уничтожили два вертолета РФ. Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР МО Украины в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения Group 13 с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8», - цитирует «Украинская правда» сообщение Сил обороны Украины.

Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться.

Как объясняет УП источник, изначально разведчики имели видеоподтверждение уничтожения одного вертолета, в дальнейшем из других источников было получено подтверждение ликвидации второго борта.

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