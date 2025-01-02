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Суровые приговоры причастным к теракту в «Крокусе»

15:23 2048

Генпрокуратура Стамбула требует назначить от 7,5 до 15 лет заключения пяти мужчинам, обвиняемым в членстве в террористической организации. Их связывают с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает Anadolu.

Агентство называет имена предполагаемых преступников: Хофизджон Усмонов, Мутеулло Усоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед. Их считают членами террористической группировки «Исламское государство». По версии следствия, они поддерживали контакт с исполнителями теракта в «Крокусе» Шамсидином Фаридуни (Фаридун Шамсиддин) и Сайдакрами Раджабализода.

Согласно обвинительному заключению, Усмонов жил с Фаридуни в Стамбуле в «конспиративной квартире» ИГ. Также утверждается, что подсудимые по телефону обсуждали готовящееся нападение на ТЦ. В частности, у Усоева нашли переписку с одним из исполнителей теракта, в которой он предлагал тому 800 тыс. руб. за закладку бомбы и обещал предоставить необходимое оружие. Также обсуждался вывоз преступников до белорусской границы, где им должны были дать новые документы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек. В мае ФСБ сообщало, что по делу задержано более 20 человек. В августе фигурантам ужесточили обвинение.

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