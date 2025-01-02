Крупная оружейная сделка между Израилем и Сербией

Сербия приобретет передовые артиллерийские и беспилотные системы у израильской компании Elbit в рамках крупной сделки по поставке вооружений на 335 млн долларов. Об этом сообщает сайт The Marker.

Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич похвалил израильское вооружение, заявив, что израильские системы позволят «ответить на любой вызов». Сделка происходит на фоне потепления отношений между Израилем и Сербией, замечают израильские СМИ.

Согласно условиям сделки, поставка артиллерийских пусковых установок и ракет PULS, а также БПЛА Hermes 900 будет завершена в течение трех с половиной лет.

PULS — многоствольная пусковая установка для артиллерийских снарядов, разработанная компанией «Таас маарахот» («Военная промышленность»), принадлежащей компании Elbit. Система может запускать ракеты на дальность до 300 км.

Hermes 900 — усовершенствованный разведывательно-ударный БПЛА с большой грузоподъемностью для расширенных задач.