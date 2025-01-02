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Депутат «объявляет войну» астрологам и гадалкам

15:44 1574

Российским средствам массовой информации (СМИ) необходимо запретить транслировать предсказания астрологов и гадалок, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«В Египте национальная организация телерадиовещания запретила гостелеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других «экспертов» псевдонаучной сферы. Россия также может перенять этот подход», — сказал Чернышов РИА Новости.

По его словам, в новогодние каникулы эфиры телеканалов и радиостанций, а также печатные СМИ заполняются выступлениями «магов, астрологов, гадалок, шаманов и других «предсказателей». «Такие материалы зачастую преподносятся как развлекательный или нейтральный контент, но, по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки», — считает вице-спикер Госдумы.

Чернышов призвал бороться с магами и экстрасенсами и дать их деятельности «правовую оценку».

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