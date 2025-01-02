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В Кабмине Турции возможны изменения

15:48 753

До конца февраля в Кабинете министров Турции возможны перестановки, при этом они не затронут пять ключевых министров. Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на источники в правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным издания, пять-шесть министров могут лишиться постов по решению президента. Свои должности сохранят вице-президент Джевдет Йылмаз, глава Минфина Мехмет Шимшек, министры иностранных дел и национальной обороны Хакан Фидан и Яшар Гюлер, а также министр экологии и градостроительства Мурат Курум.

Изменения, проводимые в рамках реформ в ПСР после выборов в местные органы власти в марте 2024 года, на которых победу одержала оппозиция, коснутся руководства партии и муниципалитетов, которые она представляет. Завершить обновление кадров планируется до съезда ПСР, проведение которого намечено на конец февраля, отмечает газета.

Нынешний Кабинет министров Турции был сформирован в июне 2023 года после состоявшихся в мае того же года президентских и парламентских выборов.

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