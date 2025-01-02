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Спецслужбы Сирии ищут вооруженных сторонников Асада

15:56 742

Службы безопасности Сирии направили сотрудников в Хомс - третий по размерам город страны - на поиски отказавшихся сдать оружие сторонников сбежавшего президента Башара Асада, сообщает Associated Press.

Вместе с личным составом в город перебросили бронеавтомобили.

В новой сирийской администрации заявили, что развернули в Хомсе пункты, куда могут прийти бывшие солдаты и члены вооруженных формирований и сдать оружие. За последние недели служащие новой администрации задерживали сотрудников бывших служб безопасности и разведки времен правления Асада.

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