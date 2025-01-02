После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели

Депутаты прокурдской партии DEM проводят встречу с председателем Партии националистического движения (ПНД), соратником президента Турции Девлетом Бахчели. Как сообщают турецкие СМИ, встреча проходит в стенах парламента в четверг и посвящена теме урегулирования курдского вопроса.

Перед визитом к Бахчели делегация ДЕМ встретилась со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Данные контакты проходят после того, как депутаты DEM 28 декабря встретились с лидером террористической Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Это стало первым контактом Оджалана с политиками более чем за 10 лет. Лидер РПК заявил, что готов внести позитивный вклад в урегулирование с турецкими властями курдского вопроса, а также «готов сделать необходимый позитивный шаг и призыв». Как указывает A haber, встреча депутатов DEM и Бахчели станет знаковым событием. Ожидается, что депутаты подробно объяснят главе ПНД позицию Оджалана и предложат варианты урегулирования курдского вопроса.

Бахчели ранее сделал ряд шагов, расцененных как сближение с прокурдскими политиками, а также предположил, что Оджалан мог бы в парламенте заявить об отказе РПК от вооруженной борьбы и ее роспуске. В конце ноября именно он предложил провести прямые переговоры между партией DEM и Оджаланом.

Отказ от вооруженной борьбы и роспуск является основным требованием Анкары к РПК, борьба с которой идет уже более 40 лет.