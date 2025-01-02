Галант уходит

Как передает Euronews, это заявление сделано менее чем через два месяца после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снял Галанта с должности министра обороны после нескольких месяцев разногласий по поводу ведения войны в Газе.

После увольнения Галант сохранил свое место в Кнессете, однако сейчас заявил о желании «сделать паузу» в политической карьере.

«Таким образом, завершатся 45 лет моей службы на благо страны: 35 лет в рядах ЦАХАЛ, десятилетие в Кнессете и правительствах Израиля, включая два драматических года на посту министра обороны», – сказал Галант в телеобращении.

Галант добавил, что его сняли с должности после того, как он настоял на необходимости отменить спорное освобождение от призыва в армию для ультраортодоксов.

Военная служба обязательна для большинства евреев, но харедим получают освобождение, что вызывает в Израиле неоднозначную реакцию с учетом продолжающейся операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

Галант заявил, что намерение правительства сохранить это исключение в силе и есть основная причина его ухода.

Израильские СМИ пишут, что одной из причин решения Галанта сложить депутатские полномочия может быть его нежелание предстать перед комиссией по расследованию событий 7 октября, когда он находился на государственной должности.

Мнения Галанта и Нетаньяху по поводу войны в Газе не всегда совпадали. Галант выступал за дипломатическую сделку, которая позволила бы вернуть израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, в то время как Нетаньяху призывает к продолжению военного давления на группировку.

Несмотря на уход из Кнессета, Галант заявил, что останется членом партии Нетаньяху «Ликуд».

В ноябре Международный уголовный суд выдал ордера на арест Галанта и Нетаньяху для привлечения их к ответственности за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в Газе.