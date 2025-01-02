Все меньше украинцев готовы терпеть войну «сколько потребуется»

В Украине уменьшается число тех граждан, что готовы терпеть бремя войны «столько, сколько потребуется». Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2-17 декабря 2024 года.

Как пишет УНИАН, у участников опроса спросили, сколько еще времени они готовы терпеть войну. Результаты исследования показывают незначительное, но снижение числа тех, кто готов терпеть войну «столько, сколько потребуется». В декабре такое мнение разделяло 57% опрошенных граждан. Хотя в октябре 2024 года на это были готовы 63% опрошенных, а в феврале прошлого года - 73%.

В то же время один год готовы терпеть войну 3%, полгода - тоже 3%. А вот несколько месяцев готовы терпеть войну 18%. Еще 18% не определились с ответом.

Социологи отмечают, что доля тех, кто говорит о более коротком периоде в несколько месяцев или полгода, в декабре изменилась несущественно по сравнению с аналогичным опросом в октябре. Зато с 12% до 18% стало больше тех, кому «трудно сказать», сколько времени они еще готовы терпеть.

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, уменьшение числа тех, кто готов терпеть военные сложности столько, сколько потребуется, безусловно является тревожной тенденцией, которая требует внимания власти и общества.

Было опрошено 985 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины.