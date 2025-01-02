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НАТО на Балтике станет больше

16:56 387

НАТО в связи с последними событиями, связанными с повреждениями подводной критически важной инфраструктуры в Балтийском море, увеличит свое присутствие в его акватории, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты», - сказал он на пресс-конференции в четверг в Таллине.

Михал выразил удовлетворение действиями Финляндии, задержавшей зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S, который подозревается в повреждении эстонско-финского электрокабеля EstLink 2 и, по данным финской таможни, принадлежит российскому «теневому флоту».

«Это очень принципиальный шаг», - подчеркнул премьер Эстонии, добавив, что «так же, как финны, должны вести себя и другие страны». «Власти Эстонии также готовы к таким действиям», - сказал он.

25 декабря эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering сообщил, что произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. 26 декабря Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного электрокабеля EstLink 2. Было начато досудебное расследование, которым руководит департамент полиции Хельсинки.

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