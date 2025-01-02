НАТО на Балтике станет больше

НАТО в связи с последними событиями, связанными с повреждениями подводной критически важной инфраструктуры в Балтийском море, увеличит свое присутствие в его акватории, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Точные шаги не будут обнародованы, пока они не будут предприняты», - сказал он на пресс-конференции в четверг в Таллине.