Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Начало вещания турецкого государственного телеканала TRT на фарси вызвало в Тегеране нескрываемые беспокойство и тревогу. Власти Ирана считают, что этот шаг направлен на продвижение стратегических и геополитических интересов Анкары, а также на «подрыв стабильности и единства внутри Ирана».
Напомним, что телеканал TRT Persian начал регулярное вещание 18 декабря 2024 года. На церемонии открытия генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи заявил, что цель телеканала — установить связь с более чем 130-миллионной персоязычной аудиторией в Иране, Афганистане и Таджикистане, а также укрепить культурные связи с этим стратегически важным регионом.
По словам Собаджи, канал TRT Persian призван сыграть важную роль в укреплении отношений между народами и в борьбе с дезинформацией.
Официальный Тегеран пока на запуск TRT Persian не отреагировал, однако близкие к иранским властям издания и аккаунты, связанные с Корпусом стражей исламской революции, выражают серьезную обеспокоенность. На фоне недавних событий в Ливане и Сирии, ослабления роли Ирана на Ближнем Востоке и резкого усиления позиций Турции в Сирии вещание турецкого телеканала было воспринято в Тегеране как потенциальная угроза национальной безопасности ИРИ.
Навид Камали, эксперт по внешней политике и стратегическим вопросам, подчеркнул в статье для издания Iranian Diplomacy, тесно связанного с Министерством иностранных дел Ирана, что целью запуска телеканала TRT Persian является стремление Турции «создать проблемы для Ирана».
«Анализ медиастратегий Турции последних лет показывает, что эта страна стремится усилить свое региональное влияние посредством значительных инвестиций в международные СМИ, - пишет Навид Камали. - Опыт TRT World, англоязычного подразделения турецкого госмедиа, доказывает, что государственные СМИ Турции эффективно используются для продвижения геополитических интересов Анкары. С запуском TRT Persian эта стратегия выходит на новый этап, нацеленный на подрыв стабильности и единства Ирана».
По мнению иранского эксперта, медиаплатформа, запущенная на фоне событий в Сирии, представляет собой серьезную угрозу для национальной безопасности Ирана и является «враждебным шагом».
«Эта инициатива, вероятно, предвещает новые политические и безопасностные шаги Анкары на северо-западе Ирана, особенно в контексте спорного вопроса о Зангезурском коридоре», - отметил Камали.
В статье также говорится, что на данный момент TRT Persian пытается привлечь аудиторию целенаправленным подбором культурных и развлекательных программ.
«Но если учитывать заявления руководства этого телеканала, то в дальнейшем его деятельность может быть направлена на формирование общественного мнения в Иране и создание напряженности», - считает иранский эксперт, по мнению которого основная стратегия TRT Persian, скорее всего, будет нацелена на «тенденциозное» освещение деликатных этнических и религиозных вопросов.
В своей статье Камали призвал власти Ирана не откладывать ответные меры. В частности, эксперт рекомендует выразить Анкаре протест через дипломатические каналы, задействовать юридические и международные механизмы, а также повысить импортные пошлины на турецкие товары.
Ранее Надер Энтессар, американский профессор иранского происхождения, заявил, что события в Сирии и Ливане нанесли серьезный удар по позициям Тегерана на Южном Кавказе.
По его словам, ослабление влияния Ирана позволяет Турции укрепить свои позиции в этом регионе. Энтессар также отметил, что Турция и Азербайджан более не воспринимают всерьез красные линии Ирана по вопросу «Зангезурского коридора».
Следует также отметить, что на фоне последних событий в Сирии в средствах массовой информации, подконтрольных КСИР, а также в религиозных кругах Ирана значительно усилилась пропагандистская кампания, направленная против Анкары и Баку. В частности, один из иранских священнослужителей недавно допустил оскорбительные высказывания в адрес президентов Азербайджана и Турции.
Официальный Баку пока сохраняет сдержанность и не реагирует на выпады Ирана действиями, которые могли бы ухудшить отношения между странами.
Если враждебные шаги со стороны Ирана продолжатся, то достигнутое в последнее время ослабление напряженности на треке азербайджано-иранских отношений может вновь смениться резким обострением.