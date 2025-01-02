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Два города в Харьковской области в опасности

17:17 323

В Харьковской области идет строительство фортификационных сооружений и подготовка круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Это, скажем так, плановые мероприятия, которые сейчас принимаются для того, чтобы учитывать линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритет. На очереди — это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — рассказал Синегубов.

Синегубов не раскрыл, на каком этапе сейчас работы. Однако, по его словам, администрация выполняет возложенные на нее задачи, пишет NV.

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что российские войска пытаются расширить зону влияния в Харьковской области. 17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что семь областей Украины должны усилить работу по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

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