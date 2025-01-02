USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
Новость дня
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева

Удар украинцев по российским военным в Курской области

видео
17:31 265

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об «удачном ударе» по 810-й бригаде морской пехоты РФ.

«Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого», — написал он в Telegram.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что около 13:30 по местному времени был нанесен удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, где базировались бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ, и опубликовал видео.

В администрации Рыльского района сообщили, что глава района Андрей Белоусов уехал в Ивановское, комментировать ситуацию по телефону чиновники отказались.

Отмечается, что россияне собрались для награждения в местном доме культуры. Кроме дома культуры, как утверждает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пострадали школа-интернат, почта, торговый центр и жилой дом - там выбило окна и повредило осколками стены.

26 декабря сообщалось, что в результате удара по командному пункту российской 810-й отдельной бригады морской пехоты в городе Льгове Курской области 25 декабря, предположительно, были ликвидированы заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.

Удар украинцев по российским военным в Курской области
Удар украинцев по российским военным в Курской области видео
17:31 266
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
13:01 7705
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг»
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг» обновлено 16:26
16:26 5186
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
16:08 1552
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
15:09 3177
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
12:46 3079
Французов погнали отовсюду
Французов погнали отовсюду горячая тема; все еще актуально
02:14 7349
Москва негодует: Вся ответственность на США...
Москва негодует: Вся ответственность на США...
14:10 4370
У Зеленского категоричны: никаких переговоров с Россией быть не может
У Зеленского категоричны: никаких переговоров с Россией быть не может
13:39 2748
Решение Тарифного совета по лекарствам
Решение Тарифного совета по лекарствам
13:08 3929
Асада отравили?
Асада отравили?
11:34 8403

ЭТО ВАЖНО

Удар украинцев по российским военным в Курской области
Удар украинцев по российским военным в Курской области видео
17:31 266
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
13:01 7705
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг»
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг» обновлено 16:26
16:26 5186
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
16:08 1552
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
15:09 3177
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
12:46 3079
Французов погнали отовсюду
Французов погнали отовсюду горячая тема; все еще актуально
02:14 7349
Москва негодует: Вся ответственность на США...
Москва негодует: Вся ответственность на США...
14:10 4370
У Зеленского категоричны: никаких переговоров с Россией быть не может
У Зеленского категоричны: никаких переговоров с Россией быть не может
13:39 2748
Решение Тарифного совета по лекарствам
Решение Тарифного совета по лекарствам
13:08 3929
Асада отравили?
Асада отравили?
11:34 8403
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться