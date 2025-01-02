Удар украинцев по российским военным в Курской области

«Есть удачный удар. Значительные потери у 810-й бригады РФ в результате этого», — написал он в Telegram.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил об «удачном ударе» по 810-й бригаде морской пехоты РФ.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что около 13:30 по местному времени был нанесен удар по селу Ивановское Рыльского района Курской области, где базировались бойцы 810-й бригады морской пехоты РФ, и опубликовал видео.

В администрации Рыльского района сообщили, что глава района Андрей Белоусов уехал в Ивановское, комментировать ситуацию по телефону чиновники отказались.

Отмечается, что россияне собрались для награждения в местном доме культуры. Кроме дома культуры, как утверждает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пострадали школа-интернат, почта, торговый центр и жилой дом - там выбило окна и повредило осколками стены.

26 декабря сообщалось, что в результате удара по командному пункту российской 810-й отдельной бригады морской пехоты в городе Льгове Курской области 25 декабря, предположительно, были ликвидированы заместитель командира бригады и еще 17 российских военных.