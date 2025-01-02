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А что будет с манатом?

главный вопрос
Ага Гасымлы, собкор
17:43 4510

Благодаря регулирующим механизмам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в ушедшем 2024 году снижение курса маната по отношению к доллару, евро и другим мировым валютам не произошло, сказал в интервью haqqin.az ученый-экономист, экс-вице-премьер, бывший депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

«Несмотря на все заявления о плавающем курсе маната, Центробанк, как и в прошлые годы, сумел удержать курс национальной валюты к доллару на отметке 1,7 маната, - подчеркнул экономист. - Думаю, этот курс останется неизменным и в первую половину 2025 года. Правда, если президент США Дональд Трамп, как и обещал в ходе своей избирательной кампании, снизит мировые цены на нефть до 40 долларов за баррель, тогда поддержка стабильности маната по отношению к другим валютам может стать проблематичной. В случае же, если мировые цены на нефть останутся на уровне 70-75 долларов за баррель, то курс маната к доллару в пропорции 1:1,7 продержится до конца 2025 года. Так что в этом смысле многое в глобальной финансовой системе будет зависеть от действий нового президента США».

Вахид Ахмедов убежден, что чем раньше Азербайджан сойдет с «нефтяной иглы», тем быстрее построит самодостаточную, многовекторную и процветающую экономику

По мнению эксперта, рано или поздно, когда ситуация в мировой политике стабилизируется, а доля ненефтяного сектора Азербайджана в госбюджете увеличится на 75-80 процентов, правительству нашей страны придется отпустить манат в «свободное плавание».

«Существуют разные оценки реальной рыночной стоимости азербайджанского маната, - сказал Вахид Ахмедов. - Одни говорят, что доллар стоит 2,5, другие – даже 3 маната за доллар. Однако о реальном соотношении маната к доллару и евро знают только в Центробанке. Важным условием того, чтобы курс национальной валюты определял рынок, является сокращение доли экспорта нефти и газа в валовом внутреннем продукте (ВВП). Когда нефтегазовый экспорт является главным фактором формирования государственного бюджета, то это, как правило, отражается на устойчивости национальной валюты, поскольку ежегодно правительство Азербайджана переводит в госбюджет из нефтяного Фонда страны по 12-13 миллиардов манатов. К примеру, в наступившем году трансферт из Госнефтефонда в госбюджет предусмотрен в размере 12 миллиардов 781 миллион манатов».

Эксперт подчеркнул, что действия Центробанка Азербайджана по удержанию курса маната являются верным решением.

При этом Вахид Ахмедов подчеркнул, что Центробанк проводит умную политику

«Это очень умная политика, ибо если сразу отпустить курс маната, то это может привести к нехватке средств и, соответственно, к проблеме финансирования восстановительных работ на освобожденных землях в Карабахе, - считает экономист. - На проекты по реконструкции и восстановлению освобожденных от оккупации территорий ежегодно выделяют примерно 4 миллиарда манатов. У нас есть проблемы со значительным увеличением заработной платы и ростом инфляции, которая к концу 2024 года ожидалась на уровне 8-10 процентов».

С точки зрения Ахмедова, невозможно и дальше полагаться на доходы от продажи нефти и газа, подверженные разного рода политическим влияниям в мире.

«Чем раньше Азербайджан сойдет с «нефтяной иглы», тем быстрее мы построим самодостаточную, многовекторную и процветающую экономику, - уверен эксперт. - В ненефтяном секторе у нас недопустимо высокий импорт, который необходимо сокращать за счет налаживания собственного производства и развития национальной промышленности, которая раньше находилась в Азербайджане на достаточно высоком уровне. Как заявил премьер-министр Али Асадов, сейчас в стране создаются пятилетние программы социального развития регионов. В частности, программа экономического развития на 2025-2030 годы - это прекрасная и своевременная возможность создать современную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, расширить туризм и другие отрасли, чтобы обеспечить население новыми рабочими местами».

Позиция экс-вице-премьера: «Нам не надо строить дорогие заводы стоимостью 100-150 миллионов манатов – вполне достаточно вложить 4-5 миллионов манатов в предприятия, которые будут перерабатывать и продавать за рубеж сельхозпродукцию»

По мнению известного эксперта, Азербайджан обладает достаточным количеством денег, чтобы развить в регионах страны ненефтяной сектор экономики и создать мощные индустриальные сети. Такие, к примеру, как современные технопарки вроде Сумгаитского, в котором заняты около 10 тысяч человек. Такие же крупные предприятия планируются построить в Агдаме и других районах Карабаха. Также весьма перспективным в 2025 году будет строительство перерабатывающих предприятий, нехватка которых особенно ощущается на юге и севере страны.

«Нам не надо строить дорогие заводы стоимостью 100-150 миллионов манатов – вполне достаточно вложить 4-5 миллионов манатов в предприятия, которые будут перерабатывать и продавать за рубеж сельхозпродукцию, - уверен экономист. - К примеру, когда-то в Хачмаз-Губинском регионе было пять или шесть перерабатывающих предприятий, а сейчас их осталось только два. В этих регионах существуют прекрасные возможности для переработки и экспорта в сопредельные страны продукции из фруктов и овощей».     

В завершение Вахид Ахмедов посоветовал читателям haqqin.az, располагающих свободными средствами, инвестировать их в бизнес.

«Независимо от того, будет ли это среднее или малое предприятие, но инвестировать в бизнес все-таки лучше, чем традиционно покупать недвижимость или золото, - считает эксперт. - Ведь при вложении в бизнес ваши накопления будут работать на страну, а вам приносить прибыль».

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