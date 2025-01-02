Китай наносит ответный удар

При этом десять компаний внесены в так называемый список ненадежных организаций, связанный с продажей оружия Тайваню, не давая им вести какой-либо бизнес в Китае и запрещая их руководителям въезжать в страну или проживать в ней.

Санкционная война между США и Китаем продолжается не первый год, однако в последнее время оба государства все чаще ужесточают обоюдные ограничения. Так, в декабре Пекин ввел прямой запрет на экспорт в США ряда материалов, которые, по мнению китайских властей, могут иметь потенциальное военное применение. Так, под запрет попали галлий, германий, сурьма и сверхтвердые материалы (какие именно, не уточняется). Все эти металлы имеют важное значение для производства полупроводниковых компонентов.

Китай — третий по объему торговый партнер США. Его опережают только Мексика и Канада. Трамп еще при своем первом сроке вел с Китаем «торговую войну», а в своей предвыборной программе обещал отменить для Китая статус наибольшего благоприятствования в торговле.