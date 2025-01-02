USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
Новость дня
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева

Захаровой очень смешно

18:11 2367

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла планы Польши построить в 2025 году дорогу к границе с Калининградской областью для переброски войск в случае необходимости.

«Пить уже начали, что ли?» — написала она в своем телеграм-канале в ответ на соответствующее заявление замглавы польского МВД Мачея Душчыка.

Ранее Душчык в интервью Financial Times отметил, что в ближайшие месяцы Варшава также построит новую дорогу, ведущую к Калининградской области, что позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.

В середине декабря президент Польши Анджей Дуда допустил отправку польских военных в составе миротворческого контингента в Украину.

Дуда тогда отметил, что, «с [их] точки зрения, самое главное — это безопасность Польши». «И если бы речь шла о прекращении огня, о миротворческих силах, то было бы важно обезопасить нашу территорию как территорию восточного фланга (Североатлантического) альянса», — добавил президент.

Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
19:33 1087
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор
17:06 3406
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых все еще актуально
09:59 6852
Удар украинцев по российским военным в Курской области
Удар украинцев по российским военным в Курской области видео
17:31 3860
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
13:01 9947
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг»
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг» обновлено 16:26
16:26 6890
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
16:08 2750
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
15:09 4552
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
12:46 3605
Французов погнали отовсюду
Французов погнали отовсюду горячая тема; все еще актуально
02:14 7728
Москва негодует: Вся ответственность на США...
Москва негодует: Вся ответственность на США...
14:10 5609

ЭТО ВАЖНО

Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
19:33 1087
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор
17:06 3406
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых все еще актуально
09:59 6852
Удар украинцев по российским военным в Курской области
Удар украинцев по российским военным в Курской области видео
17:31 3860
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
13:01 9947
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг»
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг» обновлено 16:26
16:26 6890
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
После встречи с Оджаланом прокурдские депутаты пришли к Девлету Бахчели
16:08 2750
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
Украинские дроны сбили российские вертолеты у Крыма
15:09 4552
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
12:46 3605
Французов погнали отовсюду
Французов погнали отовсюду горячая тема; все еще актуально
02:14 7728
Москва негодует: Вся ответственность на США...
Москва негодует: Вся ответственность на США...
14:10 5609
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться