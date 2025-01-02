Захаровой очень смешно

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла планы Польши построить в 2025 году дорогу к границе с Калининградской областью для переброски войск в случае необходимости.

«Пить уже начали, что ли?» — написала она в своем телеграм-канале в ответ на соответствующее заявление замглавы польского МВД Мачея Душчыка.

Ранее Душчык в интервью Financial Times отметил, что в ближайшие месяцы Варшава также построит новую дорогу, ведущую к Калининградской области, что позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.

В середине декабря президент Польши Анджей Дуда допустил отправку польских военных в составе миротворческого контингента в Украину.

Дуда тогда отметил, что, «с [их] точки зрения, самое главное — это безопасность Польши». «И если бы речь шла о прекращении огня, о миротворческих силах, то было бы важно обезопасить нашу территорию как территорию восточного фланга (Североатлантического) альянса», — добавил президент.