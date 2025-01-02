Алиев соболезнует черногорцам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями президенту Черногории Якову Милатовичу в связи с гибелью людей в результате вооруженного инцидента в городе Цетинье.
«Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате вооруженного нападения в городе Цетинье.
Разделяя вашу боль связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Монтенегро, желаю скорейшего выздоровления раненым», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.