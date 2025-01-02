Экс-посол США: «Украина не вернет оккупированные территории военным путем»

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер в интервью украинским СМИ, рассуждая о будущем мирном договоре, заявил, что мир не признает оккупированные территории за РФ, но военным путем Украине их не вернуть.

По мнению Волкера, нужно искать другой способ. Говоря о гарантиях безопасности для Украины, чтобы Россия не попыталась захватить новые территории, экс-посол заявил, что Киев должен продолжать настаивать на членстве в альянсе.

«Это единственное, что Путин уважает. Он уже убедился, что заверения вроде Будапештского меморандума не работают, их не воспринимают серьезно», — сказал дипломат.

Поэтому Украина должна настаивать именно на членстве в альянсе, считает он.

«О сроках. Я думаю, что сроки, на которых нужно настаивать, — это немедленно. Я считаю, что мы должны сказать, как только будет прекращение огня, как только будет прекращение боевых действий – мы должны потом привести Украину в НАТО», — заявил Волкер.

Он добавил, что это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшую новую агрессию против Украины. Членство в альянсе должно сдерживать российскую агрессию.