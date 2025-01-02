В Приднестровье остановились все предприятия

В сепаратистском Приднестровье остановились производства из-за прекращения поставок газа из России. Об этом сообщил так называемый «министр экономического развития» Сергей Оболоник.

По его словам, с 08:00 утра 1 января после того, как «Газпром» остановил поставки газа через территорию Украины, свои работы остановили все промышленные предприятия.

К 5 января появится ясность с количеством потребляемой населением энергии и какой объем можно будет направить на нужды предприятий. Если проблему с поставками газа не получится решить, то компании потеряют возможность перезапуститься.