Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана

Официальный Тегеран подтвердил информацию азербайджанских СМИ о том, что МИД Азербайджана вчера вызвал временного поверенного в делах Ирана в Баку Сейеда Джафари Мариана и вручил ему официальную ноту протеста.

Поводом для дипломатического возмущения Азербайджана стали транслируемые по государственному телевидению заявления одного из влиятельных иранских священнослужителей, аятоллы Амели, представителя верховного духовного лидера Ирана в Ардебиле, которые в Баку назвали «оскорбительными и провокационными».

«Политика Ирана направлена на развитие отношений с соседними странами, особенно с Азербайджаном. Протест МИД Азербайджана был связан с неуместными и бездумными заявлениями, сделанными отдельным лицом в одном из городов северо-западной части страны», - цитирует Моджтабу Демирчили, генерального директора по делам Евразии МИД Ирана, информационное агентство IRNA.

По словам иранского дипломата, «подобные заявления не имеют никакого отношения к официальной позиции Ирана».