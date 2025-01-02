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Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана

19:33 1102

Официальный Тегеран подтвердил информацию азербайджанских СМИ о том, что МИД Азербайджана вчера вызвал временного поверенного в делах Ирана в Баку Сейеда Джафари Мариана и вручил ему официальную ноту протеста.

Поводом для дипломатического возмущения Азербайджана стали транслируемые по государственному телевидению заявления одного из влиятельных иранских священнослужителей, аятоллы Амели, представителя верховного духовного лидера Ирана в Ардебиле, которые в Баку назвали «оскорбительными и провокационными».

«Политика Ирана направлена на развитие отношений с соседними странами, особенно с Азербайджаном. Протест МИД Азербайджана был связан с неуместными и бездумными заявлениями, сделанными отдельным лицом в одном из городов северо-западной части страны», - цитирует Моджтабу Демирчили, генерального директора по делам Евразии МИД Ирана, информационное агентство IRNA.

По словам иранского дипломата, «подобные заявления не имеют никакого отношения к официальной позиции Ирана».

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