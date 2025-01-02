И Али Асадов соболезнует черногорцам
19:41 271
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Монтенегро Милойко Спаичу в связи с вооруженным нападением в городе Цетинье.
Асадов отметил, что «опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате происшествия».
Премьер-министр выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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