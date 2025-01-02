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Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
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Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева

И Али Асадов соболезнует черногорцам

19:41 271

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Монтенегро Милойко Спаичу в связи с вооруженным нападением в городе Цетинье.

Асадов отметил, что «опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате происшествия».

Премьер-министр выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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