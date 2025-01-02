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Иран направит миллионы долларов «Хезболле»

20:18 970

Иран направит миллионы долларов «Хезболле» для того, чтобы восстановить ее арсенал и наполнить опустевшие банковские счета, сообщает саудовский телеканал Аль-Хадас.

Ранее сообщалось, что Тегеран стремится к возобновлению диалога по своей ядерной программе, надеясь ослабить санкционное давление, которое существенно ухудшило социально-экономическую ситуацию в стране.

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