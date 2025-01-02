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Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
20:18 2305

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, намекнул на участие Киева в событиях, приведших к свержению в Сирии режима Башара Асада.

По словам Буданова, для краха поддерживаемого Россией режима Асада «усилия приложили все».

«Как это произошло? Что-то случилось. Все старались. Турки старались, может, и мы мимо проходили», — сказал журналистам Буданов, отвечая на вопрос о причинах падения режима Асада.

Сенсационное заявление Буданова

Сенсационное заявление главы ГУР прозвучало спустя двое суток после того, как Украина отправила в помощь новому сирийскому правительству 500 тонн муки, и встречи главы МИД Украины Андрея Сибиги с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа.

Прибыв в Дамаск, Сибига осудил преступления, совершенные против сирийского народа Россией и режимом Асада, а также выразил готовность поддержать правительство Ахмеда аль-Шараа в вопросе привлечения к ответственности военных преступников.

Следует отметить, что, хотя визит Сибиги в Дамаск был первым официальным контактом Киева с новым правительством Сирии, слухи о связях Украины с сирийскими повстанцами активно обсуждались уже после взятия Алеппо. Именно тогда прозвучали предположения, что Украина участвовала в планировании операций против союзного России режима Асада, которые подкреплялись видеозаписями атак на российские базы на севере Сирии, распространявшимися СМИ, близкими к украинской разведке.

Внимание экспертов особенно привлекло использование силами сирийской оппозиции FPV-дронов, используемых вооруженными силами Украины в войне с Россией. По мнению военных экспертов, именно FPV-дроны обеспечили сирийской оппозиции значительное преимущество в заключительных боях, которые привели в итоге к краху армии Башара Асада.

Украина снабдила повстанцев FPV-дронами

Отметим, что российские официальные лица с 2023 года обвиняют Украину в поставках дронов сирийским повстанцам в Идлибе, а также в обучении боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Александр Лаврентьев, бывший спецпредставитель России по Сирии, еще за месяц до падения режима Асада заявил, что в Идлибе находились сотрудники и специалисты ГУР Министерства обороны Украины, обучавшие боевиков ХТШ производству дронов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также утверждал, что между шефом ГУР Кириллом Будановым и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» существовали контакты.

У Турции, сыгравшей ключевую роль в падении режима Асада, в вопросе поддержки сирийских повстанцев Украиной своя позиция. Турецкие эксперты считают, что ХТШ не нуждалась в прямых поставках украинских FPV-дронов. По их словам, существует множество альтернатив, включая контрабанду на «черном рынке». Помимо этого, в Турции, особенно на границе с Идлибом, работает множество производителей дронов-«камикадзе». Также не секрет, что в 2017 году Анкара создала на базе Свободной сирийской армии организацию «Сирийская национальная армия» (СНА), официально оказывая ей военную помощь и проводя обучение ее бойцов.

Учитывая, что 27 декабря подразделения «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» начали совместную операцию против режима Башара Асада, можно предположить, что боевики ХТШ использовали против армии Асада вооружение СНА, включая турецкие беспилотники.

Поддержка международного сообщества предопределила успех повстанцев

Эксперты в Анкаре также подчеркивают, что в период с 2016 по 2024 годы повстанческие силы, расположенные в Идлибе и прилегающих районах, совершенствовали использование БПЛА, доведя их до уровня реактивных дронов. Вследствие чего они практически не нуждались в серьезной внешней поддержке для проведения атак с использованием дронов.

Тем не менее, информация о контактах украинской разведки с повстанческими группами в Идлибе в течение последнего года подтверждается всеми источниками.

По мнению экспертов, главным инициатором подобных обвинений выступает Москва, которая до этого обвиняла Киев в передаче боевых дронов для повстанцев в Мали.

В свою очередь, независимые политические аналитики считают, что Украина действительно имела контакты с рядом сирийских повстанческих группировок, однако сотрудничество это носило ограниченный характер.

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