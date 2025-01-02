Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, намекнул на участие Киева в событиях, приведших к свержению в Сирии режима Башара Асада. По словам Буданова, для краха поддерживаемого Россией режима Асада «усилия приложили все». «Как это произошло? Что-то случилось. Все старались. Турки старались, может, и мы мимо проходили», — сказал журналистам Буданов, отвечая на вопрос о причинах падения режима Асада.

Сенсационное заявление главы ГУР прозвучало спустя двое суток после того, как Украина отправила в помощь новому сирийскому правительству 500 тонн муки, и встречи главы МИД Украины Андрея Сибиги с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараа. Прибыв в Дамаск, Сибига осудил преступления, совершенные против сирийского народа Россией и режимом Асада, а также выразил готовность поддержать правительство Ахмеда аль-Шараа в вопросе привлечения к ответственности военных преступников. Следует отметить, что, хотя визит Сибиги в Дамаск был первым официальным контактом Киева с новым правительством Сирии, слухи о связях Украины с сирийскими повстанцами активно обсуждались уже после взятия Алеппо. Именно тогда прозвучали предположения, что Украина участвовала в планировании операций против союзного России режима Асада, которые подкреплялись видеозаписями атак на российские базы на севере Сирии, распространявшимися СМИ, близкими к украинской разведке. Внимание экспертов особенно привлекло использование силами сирийской оппозиции FPV-дронов, используемых вооруженными силами Украины в войне с Россией. По мнению военных экспертов, именно FPV-дроны обеспечили сирийской оппозиции значительное преимущество в заключительных боях, которые привели в итоге к краху армии Башара Асада.

Отметим, что российские официальные лица с 2023 года обвиняют Украину в поставках дронов сирийским повстанцам в Идлибе, а также в обучении боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Александр Лаврентьев, бывший спецпредставитель России по Сирии, еще за месяц до падения режима Асада заявил, что в Идлибе находились сотрудники и специалисты ГУР Министерства обороны Украины, обучавшие боевиков ХТШ производству дронов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также утверждал, что между шефом ГУР Кириллом Будановым и группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» существовали контакты. У Турции, сыгравшей ключевую роль в падении режима Асада, в вопросе поддержки сирийских повстанцев Украиной своя позиция. Турецкие эксперты считают, что ХТШ не нуждалась в прямых поставках украинских FPV-дронов. По их словам, существует множество альтернатив, включая контрабанду на «черном рынке». Помимо этого, в Турции, особенно на границе с Идлибом, работает множество производителей дронов-«камикадзе». Также не секрет, что в 2017 году Анкара создала на базе Свободной сирийской армии организацию «Сирийская национальная армия» (СНА), официально оказывая ей военную помощь и проводя обучение ее бойцов. Учитывая, что 27 декабря подразделения «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Сирийской национальной армии» начали совместную операцию против режима Башара Асада, можно предположить, что боевики ХТШ использовали против армии Асада вооружение СНА, включая турецкие беспилотники.