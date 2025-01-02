Байден проводит экстренное совещание

Президент США Джо Байден проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за двух террористических атак и потенциальной дестабилизации ситуации в стране в преддверии инаугурации Трампа 20 января.

В 3 часа ночи 1 января автомобиль Ford с развевающимся над ним черным флагом "Исламского государства" врезался в толпу. Погибли 15 человек, 35 получили ранения.

Очень скоро личность преступника была установлена. Им оказался 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, гражданин США, проживающий в штате Техас. Полиция тут же предположила, что у него могли быть сообщники — в различных частях Нового Орлеана были обнаружены пакеты с взрывчаткой.

В тот же день рядом со зданием Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электропикап Cybertruck. Водитель автомобиля Tesla погиб, 7 человек было ранено.