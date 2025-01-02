Россия отступает. Ее место занимают другие

Транзит российского газа через Украину прекратился с 1 января 2025 года в связи с истечением пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Киев в течение всего года проявлял последовательное упорство контракт не продлевать ни при каких условиях. Москва с этим и сама согласилась: Владимир Путин во время недавней прямой линии признал, что продления не будет, добавив, что «Газпром» это переживет, но подчеркнув, что Украина зарабатывала на транзите российского газа около 700–800 млн долларов и теперь их потеряет. Чтобы компенсировать последствия, Киев в четыре раза увеличил тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей, что может обойтись промышленности страны более чем в 38 млн долларов в год.

Впрочем, потери «Газпрома» будут больше: по разным оценкам, они могут составить 5-7 млрд долларов в год. Теперь у России остался только один работающий маршрут транзита в ЕС — через Турцию (Венгрия продолжит получать газ именно этим путем). В результате доля российского трубопроводного газа на ближайшем и самом доходном европейском рынке сократилась всего до 5%. Тогда как накануне войны доля достигала 35%. Остается еще СПГ, однако велика угроза, что в очередном пакете санкций против РФ и он попадет под удар. Хуже всего теперь пришлось Молдове и Приднестровью. В Приднестровье в многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи. И то пока за счет запасов в системе газопроводов и пока давление в сети не упадет до нуля. Перебои с электричеством начались в столице Молдовы Кишинёве. Центральное отопление отключено. Свет, тепло и горячая вода пропали во многих населенных пунктах. Газ Молдове отключен «Газпромом» по причине долга, сумма которого в суде пока окончательно не урегулирована. «Газпром» говорит о 700 млн долларах, из которых примерно половина – набежавшие штрафные санкции. Кишинев готов признать сумму в несколько раз меньшую. По условиям истекшего контракта «Газпром» должен был прокачивать в Европу (включая Молдову) в 2020 г. 65 млрд куб. м, а с 2021 г. – ежегодно по 40 млрд куб. м газа (109,5 млн куб. м в сутки). Также в 2021–2024 гг. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. Однако после начала войны в Украине объемы транзита резко снизились, поскольку Киев отказался принимать заявки на прокачку газа через газоизмерительную станцию «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает далее на территорию «ЛНР». Транзит сохранился только через ГИС «Суджа» в Курской области (сейчас Суджа оккупирована ВСУ), откуда поступал в подконтрольную Украине Сумскую область. В итоге суточный объем прокачки российского газа через Украину упал более чем вдвое – до 41–43 млн куб. м. Транзит через Украину оставался одним из двух маршрутов экспорта в Европу после подрыва «Северных потоков» и остановки поставок через Польшу по газопроводу «Ямал -Европа». Второй – это одна из двух веток газопровода «Турецкий поток», который имеет продолжение уже на Балканах. Там идут сопоставимые с украинским маршрутом объемы.

Прекращение транзита через Украину в объеме примерно 15 млрд кубометров в год не только лишит «Газпром» части экспортной выручки, но и вынудит сократить добычу примерно на те же 15 млрд куб. м, поскольку перенаправить эти потоки некуда. Впрочем, если в обозримом будущем и будет найдено какое-то решение продолжения поставок в Европу, то оно будет именно временным, поскольку руководство ЕС поставило целью полностью избавиться от импорта российского трубопроводного газа к 2027 году, в том числе ограничив в правах на его импорт те несколько стран, для которых было сделано исключение. Эти страны предприняли попытки спасти «украинский транзит». В начале декабря ведущие газовые компании из Австрии, Венгрии, Италии и Словакии публично выступили в поддержку его сохранения. Особенную активность проявил словацкий премьер Роберт Фицо, который приехал в Москву к Путину, чтобы оговорить какие-то варианты. Теоретически Словакия могла бы импортировать газ и через Польшу и ее СПГ-терминал после того, как в августе 2022 года введен в строй газопровод между польской и словацкой газотранспортными системами. Однако это в любом случае будет дороже, чем покупать газ у России. Основной импортер газа в Словакии компания SPP теперь уже заявила, что будет поставлять своим клиентам топливо в основном по трубопроводам из Германии (через Чехию), а также Венгрии, но столкнется с дополнительными расходами на транзит (примерно 177 млн евро в год). То есть решение уже найдено. Дороже, но не критично.

Какие еще есть варианты, чисто теоретически? Их немного. Публично еще недавно обсуждалась возможность прокачки в ЕС сначала по российской, а затем по украинской территории азербайджанского газа. Летом 2024 года с такой идеей выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. При этом Баку и сам активно наращивает поставки в ЕС по Южному газовому коридору через Грузию и Турцию. Речь могла бы, теоретически, идти о спотовых поставках, когда Россия компенсирует своим газом Азербайджану увеличение его экспорта. Такая формула работает с некоторыми странами Средней Азии. При такой схеме европейские компании формально получали бы именно азербайджанский газ и платили бы за него Баку, а не «Газпрому». Однако сейчас, после катастрофы самолета «Азербайджанских авиалиний» по вине российской ПВО над Грозным, складываются не самые лучшие предпосылки для активных «газовых» переговоров. Поначалу все же должен быть политически исчерпан этот трагический инцидент, при условии выполнения требований Баку, включая выявление и наказание виновных, а также выплаты компенсаций. Также ранее обсуждался вариант, при котором Словакия покупала бы газ на российско- украинской границе (такой вариант предложили впервые еще 10 лет назад), а затем оплачивала бы транзит. Такая схема отработана на экспорте российской трубопроводной нефти: венгерская компания MOL получает ее на границе Беларуси и Украины, оплачивает и далее уже сама берет на себя транзитные риски.