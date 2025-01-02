USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева
Новость дня
Главу дипмиссии Ирана вызвали на ковер из-за оскорблений Алиева

Советник Хаменеи – Сирии: «Посмотрим на ваше поведение»

20:52 1158

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана, заявил, что политика Ирана по отношению к режиму в Сирии «зависит от его поведения».

Он заявил, что Иран поддержит новые власти Сирии, если они будут «вести себя рационально, сохранят территориальную целостность и будут работать над установлением демократической системы».

Кроме того, он отметил «важность защиты Сирии от Израиля» и выразил обеспокоенность по поводу «политики нынешнего сирийского правительства в отношении израильской оккупации». Лариджани также упомянул об «успехе сотрудничества между Ираном, Сирией и Ираком в борьбе с терроризмом».

Кто устроил теракт возле башни Трампа
Кто устроил теракт возле башни Трампа
21:16 1008
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
12:46 4145
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам» горячая тема
20:18 2311
Байден проводит экстренное совещание
Байден проводит экстренное совещание
20:40 2351
А что будет с манатом?
А что будет с манатом? главный вопрос
17:43 7378
Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
19:33 4281
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор
17:06 4713
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых все еще актуально
09:59 7305
Удар украинцев по российским военным в Курской области
Удар украинцев по российским военным в Курской области видео
17:31 5735
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
13:01 11417
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг»
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг» обновлено 16:26
16:26 7846

ЭТО ВАЖНО

Кто устроил теракт возле башни Трампа
Кто устроил теракт возле башни Трампа
21:16 1008
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке
Спящие ячейки ИГИЛ по всей Америке наша корреспонденция
12:46 4145
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам»
Украинские дроны для «Хайят Тахрир аш-Шам» горячая тема
20:18 2311
Байден проводит экстренное совещание
Байден проводит экстренное совещание
20:40 2351
А что будет с манатом?
А что будет с манатом? главный вопрос
17:43 7378
Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
Иран отреагировал на вызов своего дипломата в МИД Азербайджана
19:33 4281
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары
Иран видит угрозу в действиях Турции. Новый пропагандистский рычаг Анкары наш обзор
17:06 4713
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых
Волна насилия накрыла Америку: теперь стреляют в Нью-Йорке, 11 раненых все еще актуально
09:59 7305
Удар украинцев по российским военным в Курской области
Удар украинцев по российским военным в Курской области видео
17:31 5735
Новые цены на коммунальные услуги
Новые цены на коммунальные услуги Решение Тарифного совета
13:01 11417
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг»
Алиевы в туркомплексе «Шахдаг» обновлено 16:26
16:26 7846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться