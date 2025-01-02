Советник Хаменеи – Сирии: «Посмотрим на ваше поведение»

Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана, заявил, что политика Ирана по отношению к режиму в Сирии «зависит от его поведения».

Он заявил, что Иран поддержит новые власти Сирии, если они будут «вести себя рационально, сохранят территориальную целостность и будут работать над установлением демократической системы».

Кроме того, он отметил «важность защиты Сирии от Израиля» и выразил обеспокоенность по поводу «политики нынешнего сирийского правительства в отношении израильской оккупации». Лариджани также упомянул об «успехе сотрудничества между Ираном, Сирией и Ираком в борьбе с терроризмом».