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Кто устроил теракт возле башни Трампа

21:16 1012

Взрыв возле башни Трампа в Лас-Вегасе устроил военнослужащий Мэтью Ливелсбергер, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Ливелсбергер служил на базе Форт Либерти (бывшая Форт Брэгг) в Северной Каролине – одной из главных военных баз армии США.

На этой базе ранее служил и Шамсуд-Дин Джаббар, накануне устроивший теракт в Новом Орлеане. Однако, по словам источников журналистов, Ливелсбергер и Джаббар не контактировали во время службы.

По данным американских медиа, Мэтью Ливелсбергер погиб при взрыве. Шесть человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за двух террористических атак и потенциальной дестабилизации ситуации в стране в преддверии инаугурации Трампа 20 января.

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