Молдова может запретить российские и армянские авиакомпании

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе 22 из России и 1 из Армении.

Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.

Цель проекта — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза. В список вошли авиакомпании более чем из 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Кыргызстана, Танзании, Ирана, Ливии и Судана.