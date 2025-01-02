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Молдова может запретить российские и армянские авиакомпании

21:21 1011

Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы предлагает ввести запрет на работу авиакомпаний из нескольких стран, в том числе 22 из России и 1 из Армении.

Министерство сообщает, что проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января.

Цель проекта — привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского союза. В список вошли авиакомпании более чем из 20 стран, в том числе из России, Армении, Афганистана, Кыргызстана, Танзании, Ирана, Ливии и Судана.

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