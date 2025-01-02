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Словакия мстит украинцам

21:22 1405

Правящая партия Словакии Smer-SD готова поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа из России. Такое заявление сделал премьер и лидер партии Роберт Фицо в видеоролике, размещенном в Facebook.

По его словам, правительство Словакии также обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве адекватной реакции на решение Зеленского прекратить транзит газа через Украину.

Ранее Фицо заявлял, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины "будет иметь серьезные последствия для всех в Европейском Союзе, но не для России". До этого премьер пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года в ответ на снижение транзита российского газа через Украину. Политик назвал решение остановить транзит чрезвычайно дорогим и пустым "политическим жестом, за который заплатит весь Европейский Союз".

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