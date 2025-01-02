Новые подробности о теракте в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) на данный момент не видит связи между террористическими атаками в Новом Орлеане (штат Луизиана) и Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом заявил на пресс-конференции заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа.

«На данный момент нет никакой конкретной связи между терактом в Новом Орлеане и терактом в Лас-Вегасе», - подчеркнул Райа. По его словам, организатор и исполнитель террористического акта в Новом Орлеане примкнул к террористической организации ИГИЛ с 2024 года и при нападении действовал в одиночку.

Ранее стало известно, что взрыв возле башни Трампа в Лас-Вегасе устроил военнослужащий Мэтью Ливелсбергер.