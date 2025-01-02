Новые власти Сирии исламизируют образование

Новое правительство Сирии столкнулось с негативной реакцией после объявления об изменениях в школьной программе, в том числе о введении того, что некоторые критики называют исламистским уклоном в преподавании, сообщает CNN.

Изменения, опубликованные в списке поправок на официальной странице министерства образования в Facebook, включают замену фраз «путь добра» на «исламский путь» и «те, кто проклят и сбился с пути истинного» на «евреи и христиане», что относится к ультраконсервативной интерпретации стиха из священной книги ислама, Корана.

Также было изменено значение слова «мученик»: значение «тот, кто погиб за родину», заменили на «тот, кто пожертвовал собой ради Бога». Как видно из списка, некоторые главы были полностью удалены, в том числе глава «Происхождение и эволюция жизни».

Пока неясно, вступили ли поправки в силу, но они будут касаться всех учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. В то время как некоторые изменения, касающиеся отказа от режима бывшего президента Сирии Башара Асада, были одобрены, изменения в религиозных разделах вызвали возмущение в социальных сетях.