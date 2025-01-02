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Новые цены на коммунальные услуги

Зеленский: «Без США любые гарантии слабы»

2 января 2025, 23:45 449

Любые гарантии безопасности без Соединенных Штатов Америки - это слабые гарантии для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью в эфире телемарафона.

«Справедливый мир для нас - это понимание, что мы в ЕС, и когда понимание, что у нас есть сильные, мощные гарантии безопасности, НАТО - лучше для нас. Не хотелось бы сейчас давать пас относительно альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без США - слабые гарантии безопасности для Украины», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что если брать для примера израильские гарантии безопасности, то можно увидеть, что Израиль отражает по 200-300-500 ракет без НАТО, но с авиацией союзников - США и Великобритании.

«Такие гарантии безопасности Украине пока никто не предлагал», - сказал Зеленский.

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