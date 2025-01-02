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Зеленский ответил, готов ли идти на второй срок

2 января 2025, 23:56 571

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос о том, пойдет ли на второй президентский срок, и признал, что не знает, как закончится война.

«Я не знаю, как закончится эта война: если я сделаю больше, чем могу, – тогда я буду смотреть на это (перспективу выдвижения на второй срок) более позитивно», – ответил Зеленский на вопрос журналистов в интервью в эфире телемарафона.

Формальный срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако президентские выборы в Украине отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

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