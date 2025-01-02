Как сила оборачивается слабостью: газ ударил в голову и подтолкнул к сумасшедшей военной авантюре

Прекращение газового транзита из России в Европу через Украину подводит черту под периодом надежд Кремля на то, что ему удастся использовать свое положение монопольного поставщика для достижения политических целей. Полный отказ от российского газа странами ЕС может произойти раньше намеченного на 2027 год срока. О том, насколько связана газовая тема с политической позицией национальных лидеров, ярко свидетельствует перечень европейских руководителей, побывавших в Москве после начала широкомасштабного вторжения в Украину: канцлер Австрии Карл Нехаммер, премьер Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Несмотря на то, что их страны входят во враждебный блок НАТО, их руководители озабочены вопросом сохранения эксклюзивных условий поставок российского газа и ради этого готовы продвигать вполне пророссийские нарративы, например, о необходимости заключать мир в Украине на кремлевских условиях. Но уже очевидно, что это арьергардные бои: Европа, наученная Путиным, больше не совершит ошибку и не станет привязываться к ресурсам не просто ненадежного, а откровенно враждебного поставщика. Сейчас уже не все помнят, что тактику газового принуждения Россия в совершенстве отработала не на проамерикански ориентированных европейцах, которых в рамках гибридной ненависти не грех нагреть и нахлобучить, а на самом близком союзнике, партнере по Союзному государству – на Беларуси. В ноябре 2002 года Беларусь полностью выбрала отведенную ей квоту на газ по внутрироссийским ценам, а договор на более дорогой газ подписывать отказалась: дескать, что за меркантильные отношения между братьями? «Газпром» тогда вдвое урезал объемы поставок, и белорусскому руководству пришлось закупать газ у независимого поставщика по значительно большей цене. А за поставки «Газпрома», превышающие квоты, пришлось позже расплачиваться в рассрочку.

Осенью 2003 года Путин и Лукашенко вроде договорились, что в дальнейшем поставки газа будут идти на рыночной основе, но при заключении нового газового договора Беларусь попыталась добиться более выгодной цены. 18 февраля 2004 года поставки газа в страну-партнер по Союзному государству были полностью остановлены. Александр Лукашенко тогда отреагировал очень болезненно на недружественные действия Москвы, назвав газовые санкции «беспрецедентным шагом, которого не было со времен Великой Отечественной войны» и «формой давления на белорусский народ». Из Москвы даже отозвали белорусского посла. Но деваться было некуда - без газа Беларусь не могла. Контракт на российских условиях был подписан. Белорусский президент обиженно прокомментировал: «Хочет Путин, чтобы мы платили эти деньги – будем отбирать от лекарств, чернобыльцев, от тех, кто гнил в окопах». Россия, правда, не стала совсем уж добивать слабого: цена на газ для Беларуси была все равно ниже, чем в Европе, а чтобы расплатиться за него, Минску любезно предоставили кредит. Позже были еще эпизоды, когда белорусам грозили отключить газ. Сама возможность подергать за короткий поводок, похоже, нравилась кремлевскому руководству. Добиться такой же степени зависимости Европы было будоражащей внешнеполитической целью, к которой, казалось, удалось уверенно продвинуться с сооружением «Северного потока-1», начатым в 2010 году и заработавшим в 2012 году, а затем и с «Северным потоком-2».