Украина готовится бить по Москве собственными ракетами

На фоне опасений, что новая администрация США сократит военную помощь Украине, украинцы спешат обеспечить себя собственными инструментами ведения войны. Одним из наиболее перспективных является ракета "Трембита", пишет The Telegraph.

"Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. Ожидая того дня, когда у нее закончатся американские боеприпасы, Украина готовится создавать "Трембиту" и другие боеприпасы большой дальности глубокого поражения. Их много", - говорится в публикации.

Длиной около двух метров и весом 90 килограммов, "Трембита" запускается с рампы. Она имеет простой импульсный реактивный двигатель, трубчатый фюзеляж и квадратное крыло. Эта простота придает "Трембите" лучшую черту - низкую стоимость, отмечает издание.

При стоимости около 10 тысяч долларов за единицу, "Трембита" способна нести 18-килограммов взрывчатки на расстояние до 144 км. Но разработчик этой ракеты сейчас работает над ее более мощной версией, способной преодолеть 650 километров и гарантированно добраться до Москвы. Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, несомненно будет стоить более 10 000 долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. Для сравнения, ракета ATACMS, которая летит максимум на 300 км, стоит более 1 миллиона долларов.

Автор публикации отмечает, что Украина может поставить на вооружение тысячи "Трембит" даже без внешней бюджетной помощи.

"Этот масштаб имеет значение. Чтобы сравниться с массированными российскими бомбардировками украинских городов, баз, электростанций и заводов, Украине нужно массово усилить собственную бомбардировку российских городов, баз, НПЗ и заводов. Небольшое количество крылатых ракет ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG, которые Украина получила от США, Великобритании и Франции, недостаточно для интенсивной кампании глубоких ударов", - отмечает издание.