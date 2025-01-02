Зеленский: «Россия продвигается, только с Трампом можно ее остановить»

Президент Украины Владимир Зеленский признал продвижение российской армии на востоке, но сказал, что поставил задачу остановить наступление РФ в январе. «Сделаем все, чтобы в январе стабилизировать фронт. Это очень сложно», – сказал он в интервью в эфире телемарафона.

Также Зеленский сказал, что не знает, будет ли администрация президента США Дональда Трампа продолжать помощь Украине. «Будем ждать, что новая американская администрация будет поддерживать, а не наоборот», – заявил он.

Украинский лидер также отметил, что Трамп способен сыграть решающую роль в войне и остановить российского президента Владимира Путина.

«Трамп может быть решающим. Я думаю, для нас это самое главное. Он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина – справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может», – сказал глава государства в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Зеленский отметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США. По его мнению, Трамп является «сильным и непредсказуемым».

«Я хотел бы, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда», – продолжил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Трамп умеет побеждать, и его победа на выборах в США «была сильной, не было противоречивости»: «Пока у меня нет ни одного негативного момента от нашего общения».

Зеленский также рассказал, что в 2024 году российские захватчики хотели захватить Харьков, Сумы и Запорожье. Однако Украина сорвала планы РФ.

Он подчеркнул, что речь идет о действиях Сил обороны Украины осенью и зимой 2024 года.

«Осень – зима 2024 года – это срыв трех операций Российской Федерации по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины», – добавил Зеленский.