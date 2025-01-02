Замдиректора Департамента Великобритании в интервью haqqin.az о вырубке деревьев

По данным ООН, чтобы остановить необратимый ущерб планете, наносимый глобальным изменением климата, человечеству осталось всего восемь лет. И массовая посадка деревьев - одно из спасительных решений. Поскольку без утилизации углерода ограничить рост температуры на полтора градуса выше доиндустриального уровня, практически, невозможно.

На следующей Конференция ООН по изменению климата COP-30, которая пройдет в этом году в бразильском городе Белене, государства-члены ООН могут в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями принять обязательство сажать деревья, как эффективный способ поглощения углекислого газа.

Как рассказала в беседе с haqqin.az Эмма Доннелли, заместитель директора Департамента охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, процесс глобальное восстановление лесов уже начался, но каждая страна должна добровольно решить, брать ей обязательства по массовой высадке деревьев, или отказаться от этого.

«На COP26 в Глазго мировые лидеры поддержали решение о необходимости к 2030 году остановить и обратить вспять процесс вырубки лесов и зеленных массивов, - отметила Доннелли. – Так что, на очередном СOP-30 в бразильском Белене мы, наконец-то, увидим, что конкретно было сделано в этом направлении. Хочу напомнить, что несколько лет назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе ряд государств поддержали инициативу, направленную на посадку к 2030 году одного триллиона деревьев. Безусловно, реализация этого плана может помочь адаптировать последствия глобального изменения климата. Однако для того, чтобы сдержать его пагубное воздействие на нашу планету, человечеству предстоит сделать еще очень много.

По словам Эммы Доннелли, в 2025 году аналогичные инициативы по восстановлению деградирующих экосистем на всех континентах будут признаны Программой ООН по окружающей среде и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в качестве флагманских идей восстановления окружающей среды.

«В декабре 2024 года в столице Саудовской Аравии прошла 16-я Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP16), - продолжила Доннелли. - Там были приняты обязательства по экологическому восстановлению земель на площади один 1 миллиард (!!) гектаров. Это территория, сопоставимая с площадью Китайской Народной Республики. Обязательство посадить миллионы деревьев взяли на себя США, Австралия, Саудовская Аравия, Филиппины и Ирландия. В этих странах созданием зеленых массивов и лесов будут заниматься национальные правительства, предприятия и экологические организации. Мы надеемся, что выполнение задачи по посадке одного триллиона деревьев будет достаточным для того, чтобы полностью остановить вырубку лесов и одновременно поглотить не менее 250 миллиардов тонн частиц CO2, уже выброшенных в атмосферу Земли. Хочу напомнить, что вырубка лесов – это один из важнейших факторов, негативно влияющих на изменения климата».