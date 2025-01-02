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Координатор программы ООН в интервью haqqin.az призвал Азербайджан восстановить экосистемы

Записал: Джейхун Наджафов, собкор
00:24 133

Согласно отчету Парижского соглашения, даже без сокращения выбросов, уже содержащийся в атмосфере углерод может привести к повышение земной температуры на 3–4 градуса по Цельсию, что по любым стандартам считается климатической катастрофой. Таким образом, недостаточно только сократить выбросы CO2 в атмосферу, необходимы кардинальные меры по уменьшению его содержания в воздухе, одной из которых является массированная посадка деревьев.

Иначе человечество просто лишает себя будущего. Ведь деревья – это естественный воздушный фильтр окружающей среды, зеленые массивы и леса не только очищают воздух от окиси углерода, диоксидов серы и озоновых токсинов, крайне вредных для дыхания людей, но и, одновременно, насыщают планету кислородом. Ученые-климатологи утверждают, что одно дерево обеспечивает достаточное количество кислорода для поддержания стабильной жизни четырех человек.

Никлас Хагельберг

Никлас Хагельберг, координатор программы действий по борьбе с изменением климата в Программе ООН по окружающей среде, отметил в беседе с haqqin.az, что создание крупных зеленых массивов, как поглотителей СO2 – мера безальтернативная, поскольку углекислый газ попадает в естественные экосистемы и способствует сокращению выбросов. Именно поэтому многие страны включают кампании по посадке деревьев в свои климатические планы.

«Я не знаю, есть ли этот пункт в климатическом плане Азербайджана, но совершенно уверен в том, что посадка деревьев также будет частью общей политики ООН по борьбе с климатическими изменениями, - подчеркнул Хагельберг. - В целом системная высадка деревья станет со временем обязанностью государств. Но на данный момент каждая страна сама определяет уровень своего участия в восстановлении своей экосистемы. То есть, будет ли это осуществляться на правительственном уровне, или государственные органы обратятся к согражданам с призывом сажать деревья в своих дворах или где-то еще. В рекомендациях ООН нет указывается, какое именно количество деревьев должно быть посажено тем или иным государством. Например, в Кении, где я живу, правительство прилагает усилия по расширению лесного покрова до 10 процентов территории страны. К слову, такие цели поставили перед собой многие страны…»

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